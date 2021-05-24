Beşiktaş haberi: Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı

Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu sezon duble yapan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kendisine güvenmesiyle Beşiktaş kalesini devralan 20 yaşındaki kaleciye Fransa'dan talip var.

L'equipe'in haberine göre; Nice Walter Benitez'in yanına iyi bir kaleci transferi ekleyerek yeni sezona girmek istiyor. 28 yaşındaki Arjantinli kaleci ile sözleşme yenilemeyecek olan Nice, geleceğe yönelik olarak Ersin Destanoğlu'nu listenin ilk sırasına yazdı. Fransız ekibi genç kaleci için ilk teklifini Beşiktaş'a yaptı ve pazarlıklar resmen başladı.

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı ve kalesine 39 gol görürken, 13 kez de kalesini gole kapadı.







