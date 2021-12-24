Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yola şu an için Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş , 3 maçta 7 puan toplayarak çıkışa geçti. Siyah-Beyazlılarda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Beşiktaş altyapısından yetişen ve hala Siyah-Beyazlı ekipte başarıyla forma giyen kaptan Necip Uysal'ın, uzun yıllar öncesinde Önder Karaveli'nin çalıştırdığı genç takımda yer aldığı görülüyor. 2007 yılı genç takım kadrosunda Batuhan Karadeniz'in yanısıra Sinan Engin & Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de dikkat çekiyor.

Önder Karaveli - Necip Uysal ikilisi, 14 yıl sonra bu kez Beşiktaş A Takımı'nda buluştu. 2007 sonrası Beşiktaş altyapısındaki görevinden ayrılan Önder Karaveli, Siirtspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Dardanelspor, Kestel Bld, Karabağ FK gibi takımlarda çalışmıştı. Sergen Yalçın dönemi sonrası fırsatı şu ana dek iyi kullanan genç teknik adam, çalışkanlığı ve azmi sayesinde Beşiktaş'ta takım kaptanlığına kadar yükselen, gelişiminde payı olan Necip Uysal'la uzun yıllar sonra yeniden bir arada.