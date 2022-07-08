Beşiktaş haberi... Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu!

Beşiktaş kampını değerlendiren deneyimli oyuncu Necip Uysal, temponun çok yüksek olduğunu ve idmanlarda zorlandıklarını söyledi.

"Kampta tempo çok yüksek. Ben 14 yıldır A takımda kamp yapıyorum, benim için en ağırı bu. Valerien hoca sezon bitince program verdi, o yüzden herkes kampa hazır geldi."

"13 tane hocayla çalıştım"

"13 tane hocayla çalıştım, hepsi beni kullandı. Hepsi bana görev verdi, ben de çalışmayı bırakmadım. 14 yıldır burada oynuyorum, 8 kupa kazandım, bunu çalışmaya borçluyum. Özel hayatıma, uykuya dikkat ediyorum. Bunlar da benim için çok önemli."

Takımdaki genç oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Necip Uysal "Gençlerin hepsi iyi, çalışıyorlar. Kartal iyi, onu beğeniyorum. Emirhan iyi. Böyle devam ederse şans bulacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sahada basmadık yer bırakmayacak bir takım geliyor"

"Bütün transferler bu sisteme göre yapılıyor. Sahada basmadık yer bırakmayacak bir takım geliyor diyebilirim. Çok tempolu çalışıyoruz. 7 gün koşularla geçti. Şimdi burada topla oynuyoruz. Bu tempo sezon içinde bize yardımcı olacak."

Kaynak: TRT Spor