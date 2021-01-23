Beşiktaş haberi: Müthiş Diego Costa önerisi

Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü oyuncu katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız Hulk ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar’a sürpriz bir isim önerildi. Bu isim bonservisi elinde olan Diego Costa… 32 yaşındaki golcü 6 aylığına Beşiktaş’a önerildi. Siyah-Beyazlı Yönetim, maliyeti konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Deneyimli isim, son olarak Atletico Madrid’de forma giyerken yollarını ayırmıştı. Yıldız oyuncu, sezonun ilk yarısında İspanyol kulübünde 7 maçta 2 gol attı.

1 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Siyah-Beyazlılar’ın golcü listesinin ilk sırasında Hırvat forvet Mario Mandzukic bulunuyordu. Beşiktaş, 6 aylık süreç için tecrübeli golcüye 1 milyon euro teklif etmişti. Ancak Mandzukic 2 milyon euro isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Kara Kartal, Hulk ve Diego Costa görüşmelerinde de maliyet olarak üst seviyeyi 1 milyon euro olarak belirlemiş durumda. Siyah-Beyazlılar bu rakamı kabul edecek bir yıldız golcü ile sözleşme imzalayacak. Görüşmelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Akşam