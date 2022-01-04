Beşiktaş 'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki deneyimi, Juventus'a dönüş ihtimali hakkında açıklamalarda bulunan Pjanic, Barcelona'nın transfer gündeminde yer alan Alvaro Morata ve Matthijs de Ligt'e de tavsiyelerde bulundu.

İşte Miralem Pjanic'in Tuttosport'a verdiği özel röportajdan öne çıkanlar:

' Süper Lig 'i gayet iyi buldum'

- Beşiktaş macerası nasıl gidiyor?

"Öncelikle güzel bir deneyim. İstanbul, harika bir şehir. İyi bir tempo ve çok tutkulu ortamıyla ligi gayet iyi buldum. İtalya'ya kıyasla taktiklere daha az önem veriliyor ama teknik oyuncular var. Takım olarak şu ana kadar çok puan kaybettik. Yedinci sıradayız ama hızla yukarılara tırmanmayı umuyoruz. Bu arada Süper Kupa için Katar'dayız. Yarın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceğiz ve bu kupayı kazanmak istiyoruz"

'Juventus için önerebileceğim oyuncu Miralem Pjanic'

- Türkiye liginden Juventus'a önerebileceğin bir oyuncu var mı?

"Var, Miralem Pjanic... Şaka bir yana bazı iyi yetenekler var ama Juventus için oynamak kolay değil. Büyük sorumluluk gerektiriyor"

'Juventus'a dönüş? Olursa, iyi...'

- Sezonun ilk yarısında Juventus, Pjanic'i veya Pjanic, Juventus'u aradı mı sence?

"Bunu söylemek zor. Kulübü, taraftarları, teknik direktörü, takım arkadaşlarımı, başkanı, yöneticileri hâlâ çok seviyorum. Harika anılarım var ve umarım er ya da geç oğlumla birlikte stadyuma gelip bir maç izleyebilirim. Juventus'tan ayrılmak benim için oldukça zordu ama bunu iki yıl önce Barcelona gibi inanılmaz bir kulüp için yaptım. Gelecekte Torino'ya dönüş mü? Olursa, iyi... Ama her durumda da Juventus'a her zaman en iyisini dileyeceğim"

- Juventus'un bu sezon hâlâ bir şampiyonluk şansı olduğuna inanıyor musun?

"Juventus, ilk yarıda gerçekten çok puan kaybetti ama futbolda durumlar çok hızlı değişiyor. Covid'in bu kadar tuhaf, anormal hale getirdiği bir sezonun sonunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Allegri'nin de belirttiği gibi Juventus'un bunun adına çaba göstermesi, puanlar alması gerekiyor. Mart ayında şampiyonluk mücadelesi verip veremeyecekleri anlaşılacak"

'Mutlu olduğunuz bir yerden ayrılmadan önce iki kez düşünün'

- Morata'nın ismi Barcelona ile anılıyor. Seninle benzer bir yolu izleyebilir. Senden tavsiye isterse ne dersin?

"Şimdiye kadar süper bir kariyeri olan Morata'nın tavsiyeye ihtiyacı yok. Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus gibi büyük kulüplerde oynadı. Morata'dan bağımsız olarak herkese verebileceğim tek tavsiye, başka bir kulüp size daha fazlasını teklif etse dahi mutlu olduğunuz bir yerden ayrılmadan önce iki kez düşünün. Ancak bazen oyuncuların motivasyona, yeni mücadelelere ihtiyacı vardı. Morata, ne yapacağını çok iyi bilecektir. Barcelona, kulübü çok iyi tanıyan ve yeniden harika işler yapabilecek Xavi gibi bir menajeri takımın başına getirdi. Ayrıntıları bilmesem de Morata, Juventus'ta her zaman kendini mutlu hissetti"

- Barcelona ve birçok üst düzey kulüp yaz için De Ligt ile ilgileniyorlar. Morata için söylediklerinin aynısı onun için de geçerli mi?

"De Ligt'in Juventus ile devam eden bir sözleşmesi var. Barcelona veya diğer kulüpler onunla ilgilenebilir mi bilmiyorum. De Ligt; Bonucci ve Chiellini ile birlikte gelişmeye karar vererek mükemmel bir seçim yaptı. Juventus'ta mutlu ve mutlu olduğun yerde kalmak daha iyi. Yeni bir macera adına motivasyonu varsa da göreceğiz"