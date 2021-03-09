"Tüm camia olarak inançlıyız"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Mesut Urgancılar, "Biz oyuncusuyla, taraftarıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle tüm camia olarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz inancıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendi reklamımızı yapmıyoruz"

Yönetim olarak her yaptıklarını söylemediklerini ifade eden Urhancılar, "Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz, bunları da yapıyoruz. Ama her yaptığımızı şunu yaptık, bunu yaptık diye söyleyip kendimizin PR'ını yapmıyoruz. Ne doğru yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz. Gerek kadro planlaması, gerek teknik ekiple konuşmalarımız olsun." şeklinde konuştu.

"Ellerini vicdanlarına koysunlar"

Hakem hakkında yorumlar yapan Urgancılar, "Hakemlerin doğru karar vereni ve vermeyeni var. Hakemlerin insani de olsa yapılan hatayla yılların emeği çöpe atılabiliyor. Yanlış çalan bir düdükle bir kulübün milyonlarca taraftarda yarattığı sıkıntıları biliyorsunuz. Bir de bunun maddi bölümü var. Hakemlerin doğru görmesini bekliyoruz. Dünya tarihinde hakemden gol yiyen tek kulübüz. Hakemler konusunda kendince adalet aradığını iddia eden rakiplerimize söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Yıllardır bu konularda en mağdur takım kim olmuş? Bir bakın. Bu her zaman açık ve nettir, tartışılacak hiçbir yanı yoktur." dedi.

Sergen Yalçın'la sözleşme uzatıldı mı?

Sergen Yalçın'ın sözleşme uzatma durumuyla ilgili ise Urgancılar şunları söyledi: "Öncelikle amacımız şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıp şampiyonluk kupasını kaldırmak. Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır."