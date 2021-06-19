Beşiktaş haberi: Larin, İngiltere yolcusu

Beşiktaş formasıyla 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans ortaya koyan Cyle Larin konusunda dün kulüpte hareketlilik yaşandı.

Menaceriyle beraber Vodafone Park’a gelen ve yönetimle bir görüşme yapan tecrübeli futbolcu, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Başta Premier Lig’den olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Larin’in, İngiltere yolcusu olması bekleniyor.





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