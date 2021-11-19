Beşiktaş haberi... Larin devre arasını bekliyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin'i takımda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi bir süredir Kanadalı oyuncunun menajeri ile temasta. Ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanabilmiş değil. Menaceri ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine Larin, kendisinin görüşmelere dahil olmak istediğini ancak bunu devre arası yapma talebinde bulundu. Sadece maçlara odaklanmak istediğini belirten Larin'e olumlu cevap verildi. Yönetim yıldız oyuncunun menaceri ile temasların kesilmemesi kararını aldı. 2milyon Euro'luk fark Yapılan görüşmelerde Larin'in menaceri yıllık 2.5 milyon Euro garanti para ve 1.5 milyon Euro da imza parası istemişti. Kulüp ise son olarak yıllık 2 milyon Euro önermişti. Bunun dışında imza parası veya farklı isim altında bir ödeme yapmayacağını net dille bildirmişti.

Kurtarıcı!

Kanadalı oyuncu gol attığı Kanada Milli Takımı'ndan moralli döndü. Batshuayi'nin yokluğunda Alanyaspor maçı öncesinde tüm gözler onda. Geçen yıl attığı goller ile iki kupaya büyük katkı veren genç yıldız istek dolu. Zor gol atıp, kolay yiyen Siyah-Beyazlılar, Alanya önünde bu durumu tersine çevirmek istiyor. Bu konuda da Batshuayi'nin yokluğunda Trabzon maçında fileleri havalandıran Larin'e kurtarıcı gözü ile bakılıyor.

Orhan Yıldırım