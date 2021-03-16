Beşiktaş haberi: Josef de Souza gelişmesi! 4 milyon 700 bin euro

Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü oynanan Başakşehir maçında attığı golle Beşiktaş'a çok kritik 3 puanı ve liderliği getiren Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

FIFA, Süper Lig'de 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi. Al Ahli'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı kulübe gelen Brezilyalı oyuncu için Suudi kulübü, 16 milyon 366 bin euro tazminat talebinde bulunmuş, bunu FIFA'ya taşımıştı.

Dava sonuçlandı

Beşiktaş ve futbolcuyu muhatap olan bu dava sonuçlandı ve önceki gün siyah-beyazlı kulübe geldi. Davayı gören FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Souza'nın haklı bir fesih gerçekleştirdiğine hükmetti. Al Ahli'nin Beşiktaş aleyhine yaptığı tazminat talebini de reddeden kurul, siyah-beyazlıların kusursuz olduğuna karar verdi.





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Josef 4 milyon 700 bin euro almaya hak kazandı

FIFA ayrıca, Suudi Arabistan Kulübü'nü, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Josef de Souza'ya tazminat ödemesini de kararlaştırdı. Brezilyalı oyuncu, yapılmayan ödemelerin yanında, sözleşmesinin gelecek kısmıyla ilgili olarak da 4 milyon 700 bin euro almaya hak kazandı.

Şimdi CAS süreci başlayacak

Gerekçeli kararın taraflara ulaşmasının ardından şimdi CAS süreci başlayacak. Suudi ekibinin dosyayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacağı ve karara itiraz edeceği belirtildi. Buradaki dava sonrasında karar onanacak ya da değişecek.

Milliyet







