Beşiktaş haberi: İdman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Takım, antrenman öncesinde, Ay-Yıldızlı bayrağımızın etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.