Beşiktaş haberi: Güven Yalçın, Lecce yolunda

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun’un transferi sonrası Güven Yalçın’ın sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmasına karar verdi. 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.

Tercihini İtalya’dan yana kullanmak isteyen Güven’in Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.

Kaynak: NTV Spor