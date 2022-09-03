Beşiktaş özkaynak düzeninden çıkıp Avrupa’ya ihraç edilen isimlerin sayısı çarşamba günü üçe yükseldi. Bir süredir kadro dışı durumda olan Serdar Saatçı, Portekiz’in başaltı ekiplerinden Braga’ya satıldı. Anlaşmanın 1.5 milyon Euro bonservis ile 1 milyon Euro ‘bonus’lar şeklinde olduğu öğrenildi. Gelecek satış kârından da yüzde 20 Beşiktaş’a ödenecek. Kartal, Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transferinden 6 milyon Euro, Emirhan İlkhan’ın ise Torino’ya gidişinden 4.5 milyon Euro gelir elde etmişti.