Beşiktaş haberi: Gaziantep deplasmanı zorlu geçiyor

Beşiktaş , Süper Lig ’in 2. haftasında bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kartal, Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep’e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020’de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş’ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep’i 2019-2020’de 3-0 yenerken geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.



