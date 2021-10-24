Beşiktaş haberi... Galatasaray derbisi öncesi kalede büyük rekabet

Siyah Beyazlılar’da teknik ekip, derbi öncesinde kalede görevlendireceği isim konusunda kararsızlık yaşıyor. Son dönemde Ersin Destanoğlu ve Mert Günok’u değişmeli olarak görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Galatasaray mücadelesi öncesinde kime forma vereceği konusunda henüz karar vermediği bildirildi. Başakşehir karşılaşmasında görev yapan Mert’in kalesinde 3 gol görmesi sonrasında Ersin’in de Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında 4 sayıya engel olamamasının ardından Yalçın, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda 2 ismi de özel olarak takip etti.

Bir adım önde olan...

Son maçlarda ortaya koydukları performanslar memnun etmese de 2 ismin de idmandaki formlarından memnun olan Yalçın’ın, tecrübe faktörü sebebiyle Mert Günok’a görev vermeye bir adım daha yakın olduğu belirtildi. Başarılı hocanın, derbi için yapılacak bugünkü son idmanın ardından kesin kararını vermeyi planladığı öğrenildi.