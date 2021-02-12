Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanan ve yerini Welinton'a bırakan İspanyol stoper Montero, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Montero, "Bu harika takımı kazanılan zaferden ve yarı finale kalmaktan dolayı tebrik ediyorum. Çok yakında sahalara her zamankinden daha güçlü döneceğim." sözleriyle arkadaşlarını tebrik etti, sakatlığı hakkında da ipucu verdi.















