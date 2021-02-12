Beşiktaş haberi... Francisco Montero: Yakında sahalara daha güçlü döneceğim
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u seri penaltı atışları sonucunda eledi ve yarı finalde Başakşehir ile eşleşti. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen İspanyol stoper Montero, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Genç savunmacı, "Çok yakında sahalara her zamankinden daha güçlü döneceğim." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanan ve yerini Welinton'a bırakan İspanyol stoper Montero, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Montero, "Bu harika takımı kazanılan zaferden ve yarı finale kalmaktan dolayı tebrik ediyorum. Çok yakında sahalara her zamankinden daha güçlü döneceğim." sözleriyle arkadaşlarını tebrik etti, sakatlığı hakkında da ipucu verdi.
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https://twitter.com/javimontero14/status/1359978715841724423