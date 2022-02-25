Beşiktaş haberi... Flaş Domagoj Vida ve Abdülkerim Bardakçı açıklaması

BEŞİKTAŞ VE VİDA YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA İYİ NİYETLİ HAREKET EDİYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olana Avadan, " Beşiktaş 'la sözleşme yenileme görüşmelerimiz devem ediyor. Daha bir sonuca varılmadı; ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Vida'nın performansı da her geçen hafta yükseliyor. Sözleşmesi Mayıs 31'de bitiyor. Daha zamanımız var. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir; ama Vida'nın önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'la yeni sözleşme koşullarının oluşmayacağına kanaat getirdiği vakit, başka opsiyonları düşünür" dedi.

ABDÜLKERİM İLE 4 BÜYÜK TAKIM DA İLGİLENİYOR

Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor 'la olan sözleşmesini uzattık. Ama bu transferi olmayacağın anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor. Sezon başında ilgi vardı. devre arasında da oldu. 4 büyük takım onunla ilgileniyor. 3 gol 3 asisti var. Defansta çok iyi olduğunu düşünüyorum; ama hücum aksiyonları açısından da çok başarılı; yani büyük takımların ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu... Devre arasında iki Fransız kulübü sordular. Ama ben büyük takım olasılığının yurtdışına gitme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yeni kurallara göre yerli oyuncular daha değerli. Oynama olasılığının en yüksek olduğu takımı seçeceğiz. Bence A milli takımın ilk kampına çağrılacak. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı arasında bir rekabet olacak" şeklinde konuştu.