Son dönemde akademi ekibinden; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı gibi isimleri A Takım’a çıkaran Siyah-Beyazlılar’ın gençlere olan yatırımı devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi’nde futbol altyapı sorumlusu olarak görev yapan Fırat Fidan, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Fidan, “Özkaynak düzenimizden yetişen Rıdvan Yılmaz, ilk profesyonel maçına 8 Nisan 2019 tarihinde Rizespor karşısında son dakikada oyuna girerek çıktı. Sonra 2019-20 sezonunda kalıcı olacak şekilde A takım kadrosuna yükseldi. O zamandan bugüne kadar performansını hep geliştirerek bizler için mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Milli Takım performansı da hepimizi ayrıca gururlandırdı. Rıdvan, bizim uzun zamandır Akademi bünyesinde üzerinde durduğumuz özel sporcularımızdan biri. Akademi hocalarımız raporlarında Rıdvan’ın bunları yapacağını sürekli olarak yazıyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘Gereken desteği veriyoruz’

Fidan, “Biz, gençlerimize inanıyoruz çünkü yapabileceklerini biliyoruz. Yıllardır bu evlatlarımızla beraberiz ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Şunun altını özellikle çizmeliyim ki altyapımızda oynayan daha onlarca Rıdvan var ve zamanı geldiğinde herkes onları yakından tanıyacak. Rıdvan’ın göstermiş olduğu performans, bulunduğu konum, özkaynak düzenimizdeki birçok oyuncumuz için artık hedef noktası haline gelmiştir. Zaten bizlerin de hedefi Rıdvan gibi yetenekli ve çalışkan birçok oyuncumuzu A takım kadrosuna dahil edebilmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerleterek özkaynak düzenimizden her sene A takımımıza en az 4-5 oyuncu göndermek istiyoruz” sözlerini sarf etti.

FANATİK ÖZEL | Süleyman Hatısaru