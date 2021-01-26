Beşiktaş haberi... Erol Kaynar: Koita için görüşüldü

"Transfer bittiği takdirde ancak yorum yapabilirim"

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Kaynar, "Maddi durum her gün yazılıp çizliyor. Halka açık bir şirketiz. Gizlenecek bir şey yok. Maddi olarak hiçbir takımın diğerinden farkı yok. Federasyonun verdiği limitler var. Bunları dürüst bir şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Transfer bittiği takdirde ancak yorum yapabilirim. Aksi takdirde görevimin dışına çıkmış sayılırım.

Hoş geldin Adem Ljajic, yazmıştım. İnşallah böyle devam eder. Kötü bir sezon geçirdi. Koronavirüsü çok ağır geçirdi, sonrasında da sakatlık yaşadı. 2. yarıda kendisinden çok daha şey bekliyoruz. Bize her zaman faydalı olacak oyuncu. Gökhan Töre de aynı şekilde. İkisi de kendilerini ispatlamış oyuncular. Taraftar transfer istiyor, hakılılar. Takip içindeki dengeleri çok iyi korumak lazım. Sergen Hoca'nın istekleri... Bunlar çok önemli şeyler. İnşallah Beşiktaş için iyi şeyler olur" şeklinde konuştu.

"Başkanımız Koita için görüştü"

Koita için Kasımpaşa ile görüşüldüğünü ifade eden Erol Kaynar, "Biz halkın içinden yetişmiş insanlarız. Herkesle iyi geçinmek istiyoruz. Başkanımız, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'le Koita için görüştü. Bu bilinen bir şey" dedi.

"Bu anlaşmanın olması kulüplere nefes aldırır"

Son olarak Bankalar Birliği ile yapılması planlanan anlaşmaya değinen Kaynar, "Bankalar Birliği ile ilgili başkanımız uğraşıyor. Ümit ediyorum ki böyle bir anlaşma olur. Türk spor kamuoyu biraz rahatlar, nefes alır. Buna bütün kulüplerin ihtiyacı var. Bu anlaşmanın olması kulüplere 1-2 sene rahat nefes aldırır. En büyük şansımız da futbolu seven bir cumhurbaşkanımızın olması" diyerek sözlerini noktaladı.



