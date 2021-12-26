Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda konuşmalar devam ederken bir genel kurul üyesinin kürsüde yaptığı konuşmada “Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir konuşmasında kulübe 2 milyon TL’lik fatura kestiğini ve sonrasında bunu Emre Kocadağ’a verdiğini söylemişti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ söz alarak konuya cevap verdi. “Tamer Bey burada ismimi ifade etti” diyerek sözlerine başlayan Kocadağ, “Kendisinin bir iddiası var ve bunu başkasının iddia ettiğini söylüyor. Bunu kanıtlamakla mükellef. İddia sahibinin de kanıtlaması kendisine düşer. Bir fatura kestiğini kendisi beyan etmişti. Kendisinin, ortağının, Fikret Orman’ın o dönemde verdiği beyanlar var, kullandığı kelimeler var. Bu parayla ilgili olarak gelip bunu birisine teslim ettiyse, bunu ona sorabilir. O da zaten dün yanında oturuyordu, büyük ihtimalle ona vermiştir. Hesabını da ona vermiştir. Bu konuda bir bilgim, dahlim yok. Benim adımı anarak burada boşuna dedikodu yapmayın” açıklamalarını yaptı.

"FİKRET ORMAN'LA BERABER YALAN RÜZGARI YAPTINIZ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı. Mahmutyazıcıoğlu’nu o dönemde tanımadığını söyleyen Kocadağ, “Seninle 1 dakika muhabbetimiz mi oldu? Fikret Orman’la beraber yalan rüzgarı yaptınız” dedi.

Beşiktaş’ın Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarının üzerine Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı. Emre Kocadağ, kendisinin kürsüye gelmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun salondan ayrılacak olmasına dikkat çekerek, “Şafak Bey, Fikret Orman gibi bırakıp gitmesin. Bekle 2 dakika. Algı yapma. Senin attığın çamurlar bize bulaşmaz. Sen bu faturayı kestiğin zaman ‘Avukatlık ücreti’ olarak aldım dedin. Fikret Orman da çıktı. Beraber yalan rüzgarı yaptınız. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Ben seni o dönem tanımıyordum bile. Sen bana bırak para vermeyi, 1 tane çay ısmarladın mı? Seninle 1 dakika muhabbetimiz var mı? Ben gereğini yapacağım zaten. Siz bu fatura olaylarını, 100 milyonlarca Euro’yu dışarı çıkarmak için oradan oraya, oradan oraya verdiyseniz, bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir. Hesabı vermesi gereken Fikret Orman’ın kendisidir. Sana talimat verdiyse, gidip hesabını ondan sorabilirsin. Diğer konularla ilgili olarak da mahkemede konuşuruz zaten” ifadelerini kullandı.

İHA