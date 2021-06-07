Gelecek sezon Devler Ligi’nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Beşiktaş , yıldız bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda son olarak Atletico Madrid’in formasını giyen ve şu anda boşta olan Diego Costa, listenin ilk sırasında yer alıyordu. Costa’da bir olumsuzluk çıkması halinde ise alternatif isimleri de gündeme getiren Siyah-Beyazlı ekibin yöneldiği bir diğer isim İtalyan ekibi Roma’nın formasını giyen Edin Dzeko’ydu.

Orta yol aranıyor

Yapılan son görüşmelerde Beşiktaş Yönetimi, 35 yaşındaki tecrübeli golcüden bonservis sorununu çözmesi konusunda talepte bulundu. Ancak yıldız oyuncunun menaceri, Çin ve Katar kulüplerinin yanı sıra Serie A’dan da tekliflerin olduğunu belirtirken, Beşiktaş’tan elini çabuk tutmasını istedi. Şimdi iki taraf da orta yol arayışına geçti.







