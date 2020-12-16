Beşiktaş haberi: Dorukhan Toköz, yönetimin teklifini kabul etmedi

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme imzalamak istediği Dorukhan Toköz ile görüşmelerine devam ediyor.

Milli futbolcu, siyah beyazlı yönetimin sunduğu son teklifi kabul etmedi.

Yıllık 2 milyon TL alan Dorukhan’a, maç başı ücretle beraber yıllık 10 milyon TL’yi bulan yeni bir kontrat öneren yönetim olumsuz yanıt aldı.

Dorukhan Toköz yıllık 15 milyon TL istiyor

24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’tan yeni sözleşme için imza parası ve yıllık 15 milyon TL talep ediyor.

Yönetim kurulu ve oyuncunun menajeri Ahmet Bulut arasında yapılan son görüşme sonuçsuz kalırken, Dorukhan’ın Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah beyazlı takımın 2018-2019 sezonunda Eskişehirspor’dan bedelsiz kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Beşiktaş forması ile siyah 46 maça çıktı.

24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 4 asist yaptı.

Kaynak: Ntv Spor