Beşiktaş haberi... Diego Costa Avrupa'da kalmak istiyor
Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve transferiyle ilgili önümüzdeki hafta açıklamada bulunacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun adı son dönemde sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.
Beşiktaş ile son dönemde adı anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Brezilya basının haberine göre, 32 yaşındaki yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Costa'nın önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacağı belirtildi.
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Birçok kulübün gündeminde
Son olarak İspanyol ekibi Atletico Madrid'de sorma giyen ve yaklaşık 6 aydır herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Diego Costa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica ve Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar ekipleri de ilgileniyor.