Beşiktaş haberi: Dele Alli ısınıyor!

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında Ankaragücü’ne konuk olacak. Siyah-Beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching ile başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla noktalandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kara Kartal’ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Dele Alli, takıma ısınmaya başladı. İdmanlardaki neşeli görüntüsüyle dikkat çeken İngiliz yıldız, yarın Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alacak. Beşiktaş , MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.