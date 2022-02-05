Beşiktaş haberi: Cyle Larin’le ipler koptu!
Son dakika haberi Beşiktaş'tan... Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin’le geçtiğimiz günlerde son bir telefon görüşmesi daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Beşiktaş, oyuncu ve menaceriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı. Artık ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş , uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin’le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menaceriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.
Larin’e son olarak 1 milyon 750 bin Euro’luk teklif öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Larin cephesi ise Beşiktaş’tan daha fazla yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme talep ediyor. Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Beşiktaş, ipleri koparma kararı alarak oyuncuyla artık bu konuda bir görüşme yapmayacak.