Beşiktaş haberi... Batshuayi resmen Kartal!

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi’nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den dün Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı, “Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi Atunga’nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü’ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin Euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir” denildi.

Gaziantep maçına hazır

Kara Kartal’ın dün akşam yapılan antrenmanında yer alan yıldız forvet, takıma hazır olarak katıldığı için Beşiktaş’ın cumartesi günü Gaziantep’le oynayacağı mücadelenin kadrosunda yer alabilecek. Belçikalı golcüyü özel bir tanıtım videosuyla duyuran Siyah-Beyazlılar, taraftarın beğenisini kazandı. Batshuayi, sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk açıklamasında, “Beşiktaş’a transfer olduğum için çok mutluyum. Benim için harika bir fırsat. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlara, bana yaptıkları çılgın karşılama için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda statta görüşmek üzere” dedi.