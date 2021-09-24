Beşiktaş haberi: Atiba Hutchinson 300’ün peşinde

Beşiktaş ’ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, bu akşam üçüncü “Dalya” için forma bekleyecek. Beşiktaş’a 2013-2014’te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla efsane haline gelen kaptan Atiba, Altay maçında sahaya çıkması durumunda 300. kez bir resmi maçta Kara Kartal adına boy göstermiş olacak.

Kadroda16 futbolcu var

Siyah-Beyazlılar'da, Altay'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu sebebiyle kafilede 16 futbolcu yer alacak. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu zorlu deplasmanda takımında yer alan oyuncuları; Kaleciler: Ersin, Mert, Defans: Rıdvan, Umut, Montero, Serdar, N'Sakala, Orta saha: Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan,Can, Atiba, Pjanic, Forvet: Kenan, Güven.

18 yıl önce Kartal kazandı

Beşiktaş ve Altay, en son 3 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul’da karşı karşıya geldi. Beşiktaş İnönü Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı. İki ekip, Süper Lig ’de şimdiye kadar ise 82 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 43’ünü Beşiktaş, 14’ünü Altay kazanırken, 25 maç berabere bitti.