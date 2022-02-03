Kara Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, dün Bein Sports’a açıklamalarda bulundu. Sambacı, “Başkanımız, beni buraya getirmek için çok çaba harcadı, teşekkür ederim. Taraftarımız da çok istedi, çok katkı sağladı. Onlara da teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Beşiktaş serüvenime iyi başladım, gol attım, takıma katkı yapıyordum ama kariyerimde hiç yaşamadığım şekilde arka arkaya sakatlıklar yaşadım. En zor zamanlarda takımın yanında olamadım. Bu beni çok üzdü. Şu an çok iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Bir daha sakatlıklar yaşamadan Beşiktaş’a katkı sağlayacağım. Beşiktaş’ta neler yapabileceğimi biliyorum. Sakatlıklar olmadığı zaman Alex Teixeira’nın kim olduğunu herkes görecek” ifadelerini kullandı.

Yönetime, Talisca mesajı

Siyah-Beyazlı formayı daha önce giymiş Anderson Talisca’yla ilgili de konuşan Alex, “Anderson Talisca çok iyi bir oyuncu. Çin’de ona karşı oynadım. Duran toplar, son vuruşlar, asistler... İnanılmaz bir oyuncu. Beşiktaş maçlarını da izledim, harika işler yapmış. Beşiktaş’ta beraber oynamak isterim. Bu benim verebileceğim bir karar değil. Talisca burada iyi işler yaptı ama ben daha iyilerini yapmak istiyorum. Herkesin kendi hikayesi vardır. Çok beğendiğim bir oyuncu” diyerek yönetime mesaj gönderdi.