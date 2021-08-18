Beşiktaş haberi... Alex Teixeira forma istiyor!
Brezilya’dan İstanbul’a gelmesinin ardından 7 günlük karantinaya giren Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, önceki gün takımla çalışmalara başlamıştı. Yıldız 10 numara, idman eksiği olsa da cumartesi günü Gaziantep’le oynanacak maçın kadrosunda olmak için talepte bulundu.
Transfer döneminde Kara Kartal’ın gündemini uzun süre meşgul eden Alex Teixeira, sonunda Siyah Beyazlı yönetimin teklifini kabul etmişti. Geçen hafta başı İstanbul’a getirilen tecrübeli futbolcu, Türkiye’nin Brezilya’dan gelen kişilere uyguladığı zorunlu karantina uygulaması sebebiyle 1 hafta ailesiyle birlikte zorunlu karantinada kalmıştı. Bu süre boyunca teknik ekibin belirlediği hazırlık programı eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sambacı, önceki gün sürenin tamamlanmasının ardından sahaya indi ve Ümraniye’de idmanlara başladı.
Son karar maç öncesi...
Süper Lig ’de cumartesi günü Gaziantep’le oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almak için yoğun bir program uygulayan başarılı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’dan görev istedi. Başarılı hocanın da bu konudaki kararını maç öncesinde yapılacak son idmana göre vereceği bildirildi.
Orhan Yıldırım