Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim için yürütülen çalışmalarda rota yerli teknik adamlara döndü. Siyahbeyazlılarda an itibariyle en güçlü aday ise daha önce de görev yapan Şenol Güneş oldu.

BİLİC DE KABUL ETMEDİ

İlk olarak yabancı teknik adamlarla görüşen Beşiktaş yöneticileri, Edin Terzic ve Daniel Farke'den istediği sonuçları alamayınca Slaven Bilic ile temasa geçti. Hırvat teknik adamın siyah-beyazlılara hem Beijing Guoan ile sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle hem de kendisine önerilen 2 milyon Euro yıllık ücreti yeterli bulmamasından dolayı olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.





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BURUK'U İSTEYEN VAR!

Bu gelişmelerin ardından yöneticilerle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarından fikirlerini aldı. Bu toplantıda yerli adaylara dönme düşüncesi ağır basınca üç isim ağırlık kazandı. Masaya Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay önerileri geldi. Bir kısım yönetici Okan Burak ismini öne atarken, Rıza Çalımbay da tartışılan adaylardan biri oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise gönlündeki tek ismin Şenol Güneş olduğunu söyledi. Başkan'ın yöneticilere "Şenol hoca ile görüşmedim ama aklımdaki isim o" dediği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Teknik adam olayında son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Şenol Güneş'in bir önceki Beşiktaş serüveninde 2. başkan olarak görev alan Çebi'nin kendisiyle yakın ilişkileri bulunuyor. Başkan Çebi'nin, tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat görüşerek teklifini sunacağı kaydedildi. Bir süredir memleketi Trabzon'da dinlenmeye çekilen Güneş, dün efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. (altta) Güneş yarın İstanbul'a dönecek.

Sabah







