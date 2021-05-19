Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Dorukhan Toköz gelişmesi

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'un konuğu oldu. Çebi transfere dair önemli ipuçları verirken, sezonun da kısa bir değerlendirmesini yaptı.





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İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız. Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz."

"Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu."









'Kalbi kırılanlardan özür diliyorum'

"Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü. Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum."

"Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."

Sergen Yalçın açıklaması

"Hocamızı, değerli kardeşimizi, buraya gelmesi için çağıran bizim yönetimimiz. Bizde değişen bir şey yok. İlk gün ne söylediysek, bugün de dediklerimizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz."

Ghezzal kalacak mı?

"İnşallah Ghezzal'de, Gomez ve Talisca'daki gibi olmayacak. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum."









'Dorukhan ile ortak karar vereceğiz'

"Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz."

VAR'dan dert yandı

"VAR, benim başından beri desteklediğim bir uygulamaydı ama onda da tedirginlikler başladı kulüplerde. Kullanılması insan emeğine dayandığı için, orada da eleştiriler başladı. Canı yanmamış hiçbir kulüp yok. İnsan hata yapar ama bazı meslekler var ki, çok hatayı kaldırmaz. Hassasiyet gerekir."

"Ben kulübün ekonomik darbelerden zarar görmeden yaşayacağı bir düzen istiyorum. Başarı bir şekilde gelir ama ekonominiz bittiyse, başarı getiremezsiniz. Asıl tercihim, birbirine kenetlenmiş bir Beşiktaş camiası."

Yabancı sınırı açıklaması

"Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği olarak, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, 14 sayısının devamının devamı için talebimizi federasyona ilettik. 15-20 gün evvel ilettik, herhalde değerlendireceklerdir."







