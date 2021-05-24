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Beşiktaş haberi: Adem Ljajic’in durumu belirsiz

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı itibariyle performansı yükselen Adem Ljajic'in sözleşmesindeki maddeye göre gelecek sezondaki maaşı 3.5 milyon Euro’ya yükselecek. Yönetimin Sırp oyuncudan indirim isteyeceği olumsuz tutum halinde ise gönderileceği öğrenildi

24 Mayıs 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi: Adem Ljajic’in durumu belirsiz

Siyah-Beyazlılar’da bu sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalsa da ikinci yarı itibariyle çıkış yaşayan Adem Ljajic, hem Süper Lig hem de kupa şampiyonluğunda etki isimler arasında yer almıştı. Yönetim, sözleşmesindeki maddeye göre gelecek sezondaki maaşı 3.5 milyon Euro’ya yükselecek olan Sırp futbolcudan indirim isteyecek. Eğer tecrübeli oyuncu, olumlu yanıt verirse yola devam edilecek. Ancak olumsuz tutum halinde gönderilecek.

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