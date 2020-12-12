Beşiktaş, sezon başında Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmış ve forvet hattında önemli bir takviye yaptı.

Siyah-beyazlıların transferi gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'ın yaşadığı ağır sakatlık polemik konusu oldu.

Ancak Kamerunlu golcü, özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla ve rakip fileleri sarsmasıyla "Bitmedim" mesajı verdi.

Bununla beraber Kartal, ligin 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti ve Aboubakar, 75. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlı formaya iyiden iyiye alışan Aboubakar için bu kez Fransa'da önemli bir olay gündeme geldi.

Sports.fr'de yer alan habere göre ekibi Marsilya, ara transfer sezonunda kadrosuna önemli isimleri dahil etmenin planlarını yapıyor. Listede Aboubakar da bulunuyor.

Marsilya futbol direktörü Pablo Longoria da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer fırsatımız olursa ara transfer sezonunda kadromuzu güçlendirmekten çekinmeyeceğiz." demiş ve sinyalleri vermişti.

Bununla beraber konunun geçtiği haberde Marsilya için fırsat transferi olabilecek isimler sıralandı.

Aboubakar için aktarılan bilgilerde, Marsilya'nın golcü futbolcuyu daha önce de takip ettiği aktarıldı.

Sakatlığını atlatan Aboubakar'ın Beşiktaş formasıyla beraber futbola güçlü bir dönüş yaptığı kaydedilirken, yeniden gol yollarında etkili olması ve 8 lig maçında attığı 5 golle piyasayı adeta sallamasının gözlerden kaçmadığı ifade edildi. (Milliyet)