Beşiktaş’taki formasına 4 maçlık ara sonrasında geri dönen Aboubakar'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve maçın 2. yarısına devam edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın MR'ı bugün çekildi.

Tecrübeli futbolcunun eski sakatlığının yeniden nüksettiği ve sezonu kapatma ihitmalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Golcü futbolcu dün akşam Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıktı. Oyunun ilk bölümünde etkili olmakta güçlük yaşayan Aboubakar, bir ikili mücadele sonrasında aynı bölgeden sakatlık yaşadı. Kendisini bir süre deneyen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarının bitimine doğru yedek kulübesine doğru dönüp oyundan çıkmak istediğini belirtti. Yıldız isim, ikinci yarı öncesi oyundan alındı. Aboubakar, mücadelenin 2. bölümünü tribünden takip etti.

Orhan Yıldırım





Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.







