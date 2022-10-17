Beşiktaş haberi: 557 gün sonra Cenk Tosun

Beşiktaş 'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, dün akşamki Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Takımın 2-1 geride olmasına rağmen Valerien Ismael’in ikinci yarıda oyuncu değişikliği yapmaması sonrasında Vodafone Park tribünlerinden yoğun şekilde, ‘Ismael uyuma, değişiklik yapsana’ tezahüratı yapıldı. Fransız hoca, tüm stadın yaptığı bu tezahürat sonrasında yardımcılarıyla konuşup ısınmada bulunan Cenk Tosun’u oyuna aldı. 67. dakikada Dele Alli’nin yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun, sadece 3 dakika sonra golünü atmayı başardı. Wout Weghorst’un ceza sahası içinde vurduğu top, üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Cenk Tosun düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Ligde son golünü 7 Nisan 2021’de Vodafone Park’ta Alanyaspor ’a atan Cenk, tam 557 gün sonra Siyah-Beyazlı formayla golle buluştu.

'Analizini yapacağız'

Kartal’a 1 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, “Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. İyi gün için Beşiktaş’ı sevmedik, soğukta bu taraftar buraya geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmeliyiz. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızı, bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz” dedi.