Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve streching hareketlerinin ardından taktik bölüme geçildi. Taktik antrenmanda sahayı tam olarak kullanan Valerien Ismael, sürekli hücum organizasyonu denerken, orta sahayı Josef ve Gedson'dan oluşturdu. Valerien Ismael sağ bekte ise Rosier ve Kenan Karaman'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Tyler Boyd, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun olurken, teknik direktör Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını TSİ 17.30'da yapacak.

DHA