Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

İSTANBUL, (DHA)- Yeni sezona Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş, akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Ricardo Quaresma ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da ve 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



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