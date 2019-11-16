Beşiktaş güç depoladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanında Siyah-Beyazlı futbolcuların salonda kuvvet çalıştığı belirtildi.

Siyah-Beyazlı futbolcu Domagoj Vida’nın, Hırvatistan’ın Slovakya ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçını izlemek için Abdullah Avcı’dan izin alarak ülkesine gittiği ifade edildi. Vida, kart cezası nedeniyle aday kadroya çağrılmamıştı. A Milli Futbol Takımı’ndan dönen Burak Yılmaz’ın ise çalışmalara pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.

Siyah-Beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.