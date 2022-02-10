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Beşiktaş - Göztepe maçında tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan Karşılaşmada 5 bine yakın Siyah-Beyazlı taraftar, takımlarını destekledi.

10 Şubat 2022, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Göztepe maçında tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş , sahasında Göztepe 'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sarvanlar üstlendi.

Siyah-Beyazlı ekip taraftarları, Göztepe karşısında takımlarını yalnız bıraktı. Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük kısmı dolarken, Göztepe karşılaşmasında stadyumda büyük boşluklar görüldü. Karşılaşmada 5 bine yakın Siyah-Beyazlı taraftar, takımlarını destekledi.


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