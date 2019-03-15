Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

15 Mart 2019, Cuma 20:32
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Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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