Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL,(DHA)