Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti. Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Abdullah Avcı’nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco’nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe’de ise eksik yok. Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

70. randevu

İki ekip daha önce Beşiktaş’ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22’sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, deplasmanda 3 kez galibiyete uzandı. Bu maçla birlikte iki ekip toplamda 70. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan mücadelelerde de Beşiktaş’ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 37 kez mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraftardan destek çağrısı

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivasspor mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyah-beyazlılar, ’Destek zamanı’ diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi. Süper Lig’de haftanın açılış maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

90 gün sonra taraftarlarıyla buluşacak

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul’daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı 24 Mayıs’ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park’ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak. Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

Karius hazır

Siyah-beyazlıların sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı. Alman kaleci, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Burak, Vida, Hutchinson ve Roco yok

Beşiktaş’ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco’nun sakatlıkları bulunuyor. Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanırken, Sivasspor maçında sakatlanan Vida da yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Lens’in cezası bitti

Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında görev alamayan Jeremain Lens’in cezası bitti. Lens, geçen sezon Beşiktaş’ın Kasımpaşa ile yaptığı son lig maçında kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25’ini Beşiktaş, 9’unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir’deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul’daki müsabakada ise gülen taraf 1-0’lık skorla Beşiktaş oldu.

İstanbul’daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul’da 26. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir’de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.