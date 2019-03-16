Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç | BJK - Göztepe canlı skor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Çınar'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersyon üstlendi.

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Japon futboclu Shinji Kagawa'ya ilk 11'de şans verdi. Kaleyi Karius'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Medel ve Adriano'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde cezasını tamamlayan Dorukhan ve Atiba'yı sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattında Quaresma, Kagawa ve Ljajic'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın forvet hattındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

KAGAWA İLK 11'DE

Siyah beyazlı ekipte devre arasında kadroya katılan Shinji Kagawa, Göztepe karşılaşmasında kendisine ilk 11'de yer buldu. Daha önce Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma şansı bulan Japon futbolcu, Beşiktaş formasıyla ikinci kez bir maça 11'de başladı. Daha önce 5 kez forma giyen Kagawa, 3 gol atma başarısı göstermişti. Kagawa, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da galibiyet golüne imza atmıştı.

MEDEL STOPERE

Beşiktaş'ta Mirin'ın sakatlığı gerekçesiyle bu hafta stoperde Medel görev yaptı. Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında Atiba'nın orta sahadaki partneri olan Şilili futbolcu, gösterdiği performansla alkış almıştı. Medel, bu hafta ise geçen hafta savunmada forma giyen Necip'in yerine Vida'nın partneri oldu.

LİGDE 2 BİNİNCİ MAÇ

Beşiktaş, Göztepe karşısında ligdeki 2 bininci maçına çıktı. Daha önce Futbol 1'inci Ligi adıyla daha sonra ise Süper Lig'deki bütün sezonlarda boy gösteren siyah beyazlılar, çıktığı 1999 karşılaşmada 1080 galibiyet, 553 beraberlik ve 366 mağlubiyet aldı. Ligdeki ilk maçını deplasmanda Altay'a karşı oynayan .Beşiktaş mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

DORUKHAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle görev alamayan Dorukhan Toköz, 1 maçlık aranın ardından formasını kavuştu. Gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların güvendiği isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor maçının ardından Göztepe maçına ilk 11'de başladı.

CANER ERKİN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah beyazlı ekipte tecrübeli futbolcu Caner Erkin, karşılaşma öncesinde son anda kadrodan çıkartıldı. Maç öncesi, Şenol Güneş yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun ufak bir sakatlığının olduğunu, bu yüzden Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmediğini belirtti.

TARAFTARDAN KARIUS'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan Alman file bekçisi Loris Karius'a da destek oldu. Yediği hatalı gollerle taraftarın tepkisini çeken, sosyal medyada da birçok eleştiri alan Karius, ısınmaya çıktığında taraftarlar Alman kaleciye alkışlarla destek oldu.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NA KATILANLAR UNUTULMADI

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında o yıllarda Beşiktaş forması giyip, Çanakkale Savaşı'na katılan futbolcular unutulmadı. Mücadele öncesinde iki takım kadroları stadyumda anons edilmeden önce, siyah beyazlı formayı giymiş ve Çanakkale Savaşı'nda yer almış futbolcuların fotoğrafları stadyumdaki skorbordlarda yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi. Şehit düşen siyah beyazlı futbolcular Doktor Sadi, Şair Asım Bey, Muallim Sadi, Doktor Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan Kazım ve Resul Bey isimleri anons edilirken taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.

İKİ TAKIM SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde iki takım futbolcuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıyoruz" pankartıyla çıktı.

2 İSİM KART SINIRINDA

Siyah beyazlı ekipte Göztepe karşılaşmasında iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce 3'er sarı kart gören Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Göztepe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.