Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş , normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşma sonucunda Göztepe 'yi penaltılarla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu. Siyah-Beyazlılar'da 2 penaltı atışında gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu, takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ersin, dersine iyi çalıştığını ve son dönemde penaltı konusunda fark yarattığını vurguladı, ''Maçtan önce penaltıları kim, nereye atıyor çalıştım. 2 tane de kurtardım. Dersime iyi çalışıyorum. Çok mutluyum'' dedi.

Beşiktaş taraftarına da teşekkür eden 21 yaşındaki file bekçisi, ''Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar her zaman bizi desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak elimizden geleni yapıp camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz.'' diye konuştu.







