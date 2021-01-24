Beşiktaş - Göztepe Canlı

Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlıyor. 8 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş'ta Larin, Aboubakar ve Mensah gibi oyuncuların yüksek formu, teknik ekibe güven veriyor. İki maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkıyor. İzmir ekibi, deplasmanda sürpriz peşinde.

ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif





MAÇ BAŞLADI

4.dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Berkan ortaladı savunmada Vida topu uzaklaştırdı

7.dakikada sağ kanattan korneri Ghezzal kullandı yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 14.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı kale sahasında Aboubakar uygun durumda uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti

OFSAYT! GOL GEÇERSİZ 19.dakikada sol kanattan Ghezzal serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Josef indirdi kale sahasında oluşan karambolde Larin topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

22.dakikada Göztepe atağında Peter Zulj ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu şutu savunmadan döndü

26.dakikada sol kanattan Larin geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

GOL İPTAL! 33.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR sistemi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi ve gol iptal oldu

35.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye hemen vurdu top kaleye gitmedi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

SARI KART! 38.dakikada Göztepe takımında faul yapan Cherif Ndiaye hakemden sarı kart gördü

GOL! 39.dakikada Göztepe Tripic ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Zulj rakibini geçip sol ayağıyla vurdu kaleciden seken topa Zlatko Tripic sert vurdu ve golü attı

42.dakikada Josef ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı

SARI KART! 45.dakikada Göztepe takımında iki orta saha oyuncusu Zulj ve Soner sarı kart gördü. Soner Aydoğdu bu kartla cezalı duruma düştü

45+2.dakikada sol kanattan ceza sahasıan gelen topu savunma uzaklaştırdı gelişine Mensah yerden vurdu top kalecide kaldı

İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde kapattı

















Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş 8 maçtır kaybetmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ünal Karaman'dan dalya

Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların başında ilk kez sahada olan deneyimli teknik adam, İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

Göztepe 19 senedir deplasmanda kazanamıyor

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38’ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul’da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı.

Beşiktaş, İstanbul’da favori

Kartal ve Göztepe, İstanbul’da 27. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-Beyazlılar’ın 50 golüne, Sarı-Kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.