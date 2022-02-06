Beşiktaş-Göztepe bilet fiyatları

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda, 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda, 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşacak.

Müsabakanın biletleri, yarın (6 Şubat ) saat 11.00’de satışa sunulacak.

Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR STADYUMA GİREMEYECEKTİR!

BİLET FİYATLARI

1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101 - 126: 475TL

VIP 100: 525TL