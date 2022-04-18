Beşiktaş - Giresunspor maçında Okan Kocuk devleşti

Yaz transfer döneminde Galatasaray 'dan kiralanan Okan Kocuk, bu sezon Giresunspor forması altında gösterdiği performans ile kendini aştı. Ligde kalma konusunda güvenli bölgede yer alan Karadeniz ekibi, dün de Beşiktaş ile kritik bir mücadelede kozlarını paylaştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yıldız kalecisi, özellikle ilk devrede yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu. Siyah- Beyazlı futbolcular, 90 dakika boyunca 26 yaşındaki file bekçisini geçemedi. Okan, özellikle 44. dakikada Rachid Ghezzal'in şutunda kalesinde devleşti.

8. kez gol yemedi

Kalesini gole kapatan Okan, gösterdiği performans ile Kara Kartal karşısındda alınan bir puanın mimarlarından biri olmayı başardı. Bu arada Okan, Beşiktaş mücadelesi ile birlikte Giresunspor formasıyla bu sezon 30. maçını geride bıraktı. Şimdiye kadar kalesinde 36 gol gören yıldız file bekçisi, Beşiktaş mücadelesiyle birlikte 8. kez kalesini gole kapattı.