Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde olan Siyah-Beyazlılar dönüşte alacağı art arda galibiyetlerle hem seri oluşturmayı hem de üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İstanbulspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu da 1-0 devirmişti.

Kara Kartal'ın şimdiki rakibi ise Süper Lig temsilcisi Giresunspor. Karadeniz ekibi de hazırlık maçlarında Güney Afrika ekibi TS Galaxy'le 1-1 berabere kalıp, Kayserispor'a 5-3 kaybetti.

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Giresunspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. İki takımın da oynayacağı son hazırlık maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak.