Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Siyah-Beyazlılar son hazırlık maçına Giresunspor karşısında çıkacak. Mücadele öncesinde, 'Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde olan Siyah-Beyazlılar dönüşte alacağı art arda galibiyetlerle hem seri oluşturmayı hem de üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İstanbulspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu da 1-0 devirmişti.
Kara Kartal'ın şimdiki rakibi ise Süper Lig temsilcisi Giresunspor. Karadeniz ekibi de hazırlık maçlarında Güney Afrika ekibi TS Galaxy'le 1-1 berabere kalıp, Kayserispor'a 5-3 kaybetti.
Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş-Giresunspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. İki takımın da oynayacağı son hazırlık maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak.