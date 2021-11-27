Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş , Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. 3 maçtır kaybeden Kara Kartal, kötü gidişata evinde son vermeyi hedefliyor. 2 maçtır kaybetmeyen Çotanaklar ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta Sakatlıkları bulunan sol bek Rıdvan Yılmaz, sol kanat Gökhan Töre ve stoper Serdar Saatçı ile sakatlığı olmamasına rağmen Salih Uçan maç kadrosunda yer almıyor. Giresunspor’da ise sakatlığı bulunan Douglas dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Ghezzal, Josef, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Pelupessy, Diabate, Flavio, Suleymanov, Serginho, Doukara

Tüm gözler Batshuayi’de

Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığının ardından tedavi için Londra’ya giden Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea Kulübü’nün sağlık heyetinin yoğun çabası sonrasında problemini atlatmıştı. İngiltere’den İstanbul’a geldiğinde bu kez de soğuk algınlığı sorunu yaşayan Batshuayi, son olarak Ajax karşılaşmasında idman eksikliği bulunması sebebiyle yedek soyunmuştu. Oyuna sonradan dahil olan Belçikalı golcü, skora etki edememişti. Deneyimli oyuncu, bu akşamki Giresunspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Bu sezon istikrar konusunda sıkıntılı bir görüntü sergileyen Batshuayi, bugün atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.

Beşiktaş’ta 4 oyuncu yok

Giresunspor ile bu akşam oynayacağı karşılaşmanın son hazırlığını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapan Beşiktaş ardından kampa girdi. Siyah- Beyazlılar’da 4 isim Karadeniz ekibiyle yapılacak maçın kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları bulunan sol bek Rıdvan Yılmaz, sol kanat Gökhan Töre ve stoper Serdar Saatçı ile sakatlığı olmamasına rağmen Salih Uçan’a da kadroda yer verilmedi.

Kartal galibiyete hasret kaldı!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray ’a karşı alan Beşiktaş daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Siyah-Beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor’a 1-0, Trabzonspor ’a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor’a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Welinton Souza sınırda çıkacak

Kara Kartal’da son maçlarda sergilediği etkisiz performansla eleştirilerin hedefi olan Welinton Souza’nın, bu akşamki mücadelede ekstra dikkatli olması gerekecek. Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Welinton, Giresunspor karşısındaki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.

Cyle Larin yerine geçiyor

Ajax mücadelesine takımın gol umudu olarak başlayan Cyle Larin, 3 tane önemli fırsatı harcamıştı. Bu karşılaşmadaki performansıyla büyük eleştiri alan Larin, Batshuayi’nin ilk 11’e dönmesiyle kanat hattındaki yerine geçiş yapacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart cezası sebebiyle görev yapamayan Josef de Souza da bugün ilk 11’deki yerine dönecek.

Giresunspor, 44 sene sonra Beşiktaş deplasmanında

Giresunspor ve Beşiktaş, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 1'ini Giresunspor kazandı, 4 maç berabere bitti, 7 karşılaşmada ise Beşiktaş sahadan galip ayrıldı. Giresunspor 12 maçta 6 gol atarken, Beşiktaş 13 gol kaydetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçların hepsini ise Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ve Giresunspor en son 27 Mart 1977 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı da Beşiktaş 1-0’lık sonuçla kazandı.

Tam 44 sene sonra Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Giresunspor, şeytanın bacağını kırarak İstanbul'daki puan hasretine son vermek amacında.