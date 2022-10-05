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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

05 Ekim 2022, Çarşamba 14:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına, yarın (6 Ekim) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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