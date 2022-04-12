Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde iki grup halinde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmanın salon bölümünde kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştiren siyah beyazlılar, saha bölümünde ise koordinasyon, dayanıklılık, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Kartal, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını, yarın (13 Nisan) saat 11.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 20 dakikasını basına açık yapacağı çalışmayla sürdürecek.